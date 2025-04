Notícias que repercutiram pelo Brasil nesta terça-feira

Datafolha mostra posicionamento dos brasileiros sobre prisão de Bolsonaro, China responde a Trump e outras notícias para começar esta terça-feira (8).

DATAFOLHA

52% acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. Apesar da maior parcela a favor da prisão de ex-presidente, predomina a visão de que isso não vai ocorrer.

CHINA

China responde a Trump, diz que EUA fazem chantagem e que vai ‘lutar até o fim’ em escalada de tarifas. Segundo Ministério do Comércio, americanos cometem ‘um erro em cima de outro’; republicano ameaçou impor novas taxas ao país asiático.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula viaja a Honduras em busca de integração latino-americana ante Trump. Cúpula da Celac, grupo que reúne 33 países da América Latina, ocorre sob retórica agressiva de Washington contra a região.

BANCO CENTRAL

Compra do Master abre guerra de banqueiros e causa divisão política em Brasília. Aliados de Daniel Vorcaro e de André Esteves disseminam nos bastidores da capital versões distintas sobre a operação; eles não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

JUSTIÇA

Investigações e processos sobre venda de decisões judiciais atingem 14 tribunais. Um dos casos mirou desembargadores no Espírito Santo em 2008 e ainda não foi julgado pelo STJ.

GOVERNO TRUMP

Justiça autoriza governo Trump a usar lei do século 18 para expulsões em massa. Suprema Corte aceita recurso apresentado pela atual gestão para suspender ordem que havia bloqueado a medida.

MUNDO

Ao lado de Trump nos EUA, Netanyahu volta a falar em realocação de palestinos em Gaza. Americano afirma que Washington terá encontro de alto nível com o Irã, apesar de afirmações de Teerã no sentido contrário.

SAÚDE

Meio milhão de crianças podem morrer de Aids até 2030 após cortes de Trump, diz análise na Lancet. Estudo ainda projeta que 1 milhão de crianças podem ser infectadas com HIV na África Subsaariana nesse período.

CELEBRIDADES

‘É importante representar a nossa comunidade’, diz Maeve Jinkings sobre Cecília de ‘Vale Tudo’. Atriz exalta a escolha de manter a personagem até o final da trama.

CIÊNCIA

Startup cria lobo com características similares às de espécie de ‘Game of Thrones’. Filhotes têm altura e pelagem parecidas com as de lobos-gigantes, extintos há cerca de 10 mil anos.

*folhapress