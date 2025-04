Aparte: papa Francisco faz menção ao “dedo de Deus”

Na reflexão que precedeu a oração do Angelus no último domingo, o papa Francisco escreveu que “tal como durante a minha hospitalização, também agora, na minha convalescença, sinto o ´dedo de Deus´ e experimento a sua carícia solícita”.

No dia do Jubileu dos doentes e do mundo da saúde – prosseguiu o papa – peço ao Senhor que este toque do seu amor chegue aos que sofrem e anime quantos cuidam deles. E rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, por vezes, são até vítimas de agressões. A sua missão não é fácil e deve ser apoiada e respeitada”.

