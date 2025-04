Assuntos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Pesquisa Datafolha aponta que Lula venceria Bolsonaro se eleições fossem hoje, prefeitura de Angra dos Reis declara emergência após chuvas e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (6).

Datafolha

Lula venceria Bolsonaro e demais nomes da direita se eleição fosse hoje. Petista lidera cenários para 2026 e tem menor folga se disputa fosse contra ex-presidente, que está inelegível.

Clima

Prefeitura de Angra dos Reis decreta emergência após chuvas deixarem mais de 300 desalojados. Impactos também foram registrados na capital e na serra, onde rodovia que vai a Teresópolis está interditada.

PGR

STF forma maioria para excluir verbas do Judiciário do limite do arcabouço fiscal. Para Executivo e Congresso, decisão compromete a economia prevista pela nova regra.

Guerra comercial

Musk diz que espera ‘tarifa zero’ entre EUA e Europa. Bilionário conselheiro de Trump falou em Congresso da Liga Italiana anti-imigrantes em Florença.

Banco Central

Reunião do BC com 4 grandes bancos reforça expectativa de solução rápida para Master. A expectativa é de um acordo que envolva o FGC, que cobre até R$ 250 mil de correntistas, poupadores e investidores em caso de problemas com instituições financeiras.

Guerra da Ucrânia

Ucrânia diz que Rússia usou arma cluster em ataque que matou ao menos 19 em cidade natal de Zelenski. Zelenski critica reação tímida dos EUA a bombardeio que deixou nove crianças mortas em Krivii Rih, segundo Kiev.

Guerra Israel-Hamas

Vídeo mostra equipe médica morta a tiros por Israel em Gaza, mesmo com luz de ambulância ligada. Imagens resgatadas de celular de socorrista põem em xeque versão inicial de Tel Aviv de que abriu fogo contra veículos que não tinham autorização; 15 morreram na ação.

Esporte

Presença de estrangeiros mais que triplicou no Brasileiro na última década. Com ‘invasão’ de argentinos, participação de não brasileiros no total de inscritos saltou de 4,5% para 15%.

Celebridades

Quase cego, Elton John desabafa sobre limitações: ‘Não posso ver meus filhos jogando futebol’. Pai de Zachary, 14, e Elijah, 12, músico teve infecção nos olhos e perdeu parte da visão.

*Folhapress