Resumão: assuntos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Popularidade de Lula para de cair, dólar sobe com resposta da China a Trump e outras notícias para começar este sábado (5).

DATAFOLHA

Lula estanca queda de popularidade, mas reprovação (38%) ainda supera aprovação (29%). Apesar de avaliação positiva subir 5 pontos, expectativa sobre desempenho futuro não melhora.

DÓLAR

Dólar fecha em disparada de mais de 3% e Bolsa derrete após China retaliar tarifas de Trump. Anúncio chinês concretizou temores de guerra comercial ampla e inspirou cautela nos mercados globais.

COREIA DO SUL

Coreia do Sul confirma impeachment de Yoon e sepulta seu retorno ao poder. Segundo juízes, político desrespeitou a Constituição e violou direitos básicos; ele tentou autogolpe em dezembro.

EMENDA PARLAMENTAR

Ministro da Agricultura de Lula é campeão de emendas enviadas a prefeito aliado. Carlos Fávaro destinou R$ 29 milhões a Jangada, cidade de 7.000 habitantes em MT; ministério e prefeitura não se manifestam.

LAVA JATO

Kassio, do STF, suspende julgamento sobre anulação de atos da Lava Jato contra Palocci. Análise é feita pela Segunda Turma e tinha chegado a um empate nesta sexta, em 2 a 2.

ELEIÇÕES 2026

Bolsonaro e Ratinho Jr. fazem agenda casada no Paraná com conversa sobre anistia e discurso ao agro. De olho no Planalto, governador troca afagos com ex-presidente e deve ir a ato deste domingo em São Paulo.

GOVERNO LULA

Não existe na Terra nenhum homem mais representativo do que Raoni, diz Lula ao condecorar cacique em MT. Em visita a aldeia, presidente afirma que direitos indígenas são prioridade, e é cobrado para que não explore petróleo na Foz do Amazonas.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Lira compra mansão de R$ 10 milhões em Brasília. OUTRO LADO: Deputado diz que valor da transação é compatível com rendimentos de mais de 30 anos de atividade rural.

ESTADOS UNIDOS

Eduardo Bolsonaro faz novo giro por sanções a Moraes nos EUA após licença do mandato. Acompanhado de denunciado no STF, deputado foi à Casa Branca e ao Departamento de Estado.

*folhapress