Milhões de animais estão abandonados pelas ruas do Brasil

Uma realidade enfrentada por muito animais, especialmente cães e gatos: morar nas ruas.

Para conscientizar as pessoas sobre a importância de ações conjuntas para encarar esse desafio e tentar melhorar a condição de vida desses animais foi criado do Dia Mundial dos Animais de Rua, celebrado em 4 de abril.

Uma importante alternativa para o problema é a adoção responsável. Renata Varandas é jornalista e já adotou cinco cachorros. Ela conta como começou seu envolvimento com estes animais.

“Um dia no trabalho um colega sentado do meu lado me contou que uma amiga dele que é protetora de animais tinha achado uma cadela que tinha parido três filhotinhos numa cidade aqui perto. E alguém colocou os filhotes dentro de uma caixa de papelão e estava chovendo e a caixa começou a alagar, e ela encontrou esses filhotes praticamente afogados. E aí eu adotei a Filó”, relatou a jornalista.

Bruno Divino, diretor do Hospital Veterinário da Uniarnaldo Centro Universitário, fala sobre os benefícios da convivência com os animais:

“Eles trazem benefícios para a saúde, isso a gente vê em casa, quando nós temos os animais que participam das nossas famílias, que trazem muita alegria, que trazem conforto, e que realmente melhoram a nossa saúde”.

O abandono de animais é um problema habitual, principalmente nos centros urbanos.

O Dia Mundial dos Animais de Rua surgiu na Holanda, para alertar sobre o tema.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, quase 5 milhões de cães e gatos estão em condições de vulnerabilidade no país.

*com informações da abr