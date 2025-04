Papa Francisco avança em seu processo de recuperação

A assessoria de imprensa do Vaticano divulgou, nesta sexta-feira, uma atualização sobre o estado de convalescença do Papa Francisco, que se recupera na Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano.

A situação do Papa apresenta um ulterior progresso do ponto de vista respiratório, motor e no uso da voz. Novos exames de sangue registram uma leve melhora nos indicadores infecciosos.

Prosseguem os tratamentos farmacológicos, motores e respiratórios. A oxigenação também diminuiu ligeiramente: durante o dia, administração normal; à noite, quando necessário, administração de alto fluxo com cânulas.

O Papa continua trabalhando. Hoje, ele acompanhou a pregação da Quaresma do frei Pasolini na Sala Paulo VI e, na quarta-feira, a missa presidida pelo cardeal Parolin nos 20 anos da morte de São João Paulo II.

Não houve visitas especiais e o humor é bom.

No domingo, o Angelus poderá ocorrer de forma diferente em relação aos domingos anteriores. Uma atualização será divulgada amanhã pela Sala de Imprensa.

Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda é cedo para qualquer definição.

