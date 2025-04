Leitura rápida: fatos que repercutem nesta sexta-feira pelo Brasil

Morte de crianças e adolescentes pela PM cresce 120% no governo Tarcísio, Brasil se planeja para retaliação ao tarifaço de Trump e outras notícias para começar esta sexta-feira (4).

VIOLÊNCIA

Morte de crianças e adolescentes pela PM cresceu 120% no governo Tarcísio. Aumento da letalidade coincide com ascensão dos discursos contra câmeras corporais e mudanças no controle do uso da força; OUTRO LADO: gestão diz não compactuar com desvios.

VIOLÊNCIA

STF chega a consenso e amplia poder da Polícia Federal no combate a facções no Rio. No julgamento da ADPF das Favelas, corte define procedimentos para uso de força em comunidades, com financiamento federal e controle pelo Ministério Público.

ELEIÇÕES 2026

Ratinho Jr. se reaproxima de Bolsonaro e negocia anistia e 2026 de olho no Planalto. Governador e ex-presidente se encontram pela primeira vez após eleição tumultuada em Curitiba.

BANCO CENTRAL

BRB trocou comando de comitê de auditoria às vésperas de operação com Master. Banco estatal diz que mudança, três dias antes de aprovar negócio, se deu por regra em estatuto.

ELEIÇÕES 2026

Felipe Neto diz que é pré-candidato à Presidência em 2026; seguidores veem brincadeira. Em vídeo, influenciador, que tem trajetória de reviravoltas sobre política, afirma que tem planos de candidatura.

EDUCAÇÃO

Prova barrada mostra menos alunos alfabetizados do que índice divulgado por governo. MEC libera dados após Folha revelar decisão de engavetá-los; dados são de avaliações aplicadas a alunos de 7 e 8 anos.

GUERRA COMERCIAL

Brasil se arma para retaliação ao tarifaço, mas plano é insistir em negociação com EUA. Lula e Congresso sinalizam que país tem meios para adotar contramedidas se necessário.

GOVERNO TRUMP

Trump diz pela 1ª vez que Musk pode deixar governo. Presidente, porém, deixa portas abertas para o bilionário ao sugerir que ele fique ‘o quanto quiser’.

GOVERNO MILEI

Senadores da Argentina derrubam juízes que Milei havia indicado por decreto ao Supremo. Casa Rosada justificou nomeações como essenciais para a corte; Legislativo, porém, irritou-se com medida heterodoxa.

