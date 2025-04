Uma proposta que torna obrigatória a aprovação em uma prova no fim da graduação para exercer a Medicina no País, semelhante ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi aprovada na Comissão de Educação do Senado e aguarda análise da Comissão de Assuntos Sociais da Casa.

A ideia tem forte apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM), que seria responsável por coordenar o exame de certificação dos médicos.

O Exame Nacional de Proficiência em Medicina seria aplicado pelos conselhos regionais duas vezes por ano, noticiou o ´Estadão´.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

