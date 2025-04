Saiba os fatos que estão repercutindo pelo Brasil nesta quarta-feira

Brasil chega pessimista a dia de tarifaço de Trump, Paraguai convoca embaixador do Brasil por caso de espionagem, MEC atrasa divulgação de Censo Escolar e outras notícias para começar esta quarta-feira (2).

GUERRA COMERCIAL

Brasil chega pessimista a dia de tarifas de Trump e teme que aço seja taxado duas vezes. Com poucos sinais de Washington, governo Lula aguarda detalhes para medir impacto; alumínio também já é sobretaxado e autopeças correm risco.

GOVERNO LULA

Paraguai convoca embaixador do Brasil por caso de espionagem e diz que ação viola lei internacional. Chanceler paraguaio afirma ainda que negociações sobre Anexo C do tratado de Itaipu ficam suspensas até resposta brasileira.

GOVERNO LULA

MEC atrasa divulgação do Censo Escolar e trava monitoramento de políticas como Pé-de-Meia. Dados deveriam estar acessíveis desde 31 de janeiro, e demora prejudica ação de órgãos de controle; Inep promete liberação neste mês.

STF

Fux gera incômodo no STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de janeiro. Ministro pediu mais tempo para analisar caso de cabeleireira que pichou estátua e anunciou mudança de postura.

STF

Advogada de perseguido com arma contesta Zambelli e diz que deputada tenta inverter narrativa. Representante de Luan Araújo, que atua como assistente de acusação, diz que deputada mentiu em entrevista à Folha de S.Paulo.

ALEXANDRE DE MORAES

Moraes alega segurança e usa voo da FAB na véspera de ver final no estádio do Corinthians. STF e Defesa não se manifestam sobre viagem; voo em aeronave oficial teve apenas um passageiro.

BANCO MASTER

Após Master, grandes bancos querem contribuição maior ao FGC para médios e pequenos com mais risco. Proposta foi apresentada ao BC e visa barrar estratégias agressivas de venda de produtos financeiros.

LOJAS AMERICANAS

Ex-diretor da Americanas diz em delação que papel dos bancos foi decisivo para perpetuar fraude. OUTRO LADO: Santander e Itaú negaram qualquer tipo de participação, ingerência ou responsabilidade sobre as demonstrações financeiras da varejista.

CHINA

China faz exercícios militares ao redor de Taiwan e retrata presidente da ilha como parasita. Taipé afirma ter identificado 71 aviões e 21 navios de guerra chineses no entorno; EUA e União Europeia criticam gesto de Pequim.

CELEBRIDADES

Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões e barra acesso a contas. OUTRO LADO: Irmão do rapper diz que acusação é infundada e que transferências eram retiradas de lucros.

ARGENTINA

Argentina prende líder de seita russa ligada a tráfico de pessoas que viajaria ao Brasil. Konstantin Rudnev, que já foi condenado na Sibéria, e mais 14 pessoas foram presos com passagens compradas para SP.

VIOLÊNCIA

Arquiteto morre baleado após atropelar assaltante no bairro do Butantã, em SP. Jefferson Dias Aguiar foi socorrido em estado gravíssimo e não resistiu; criminosos fugiram.

CELEBRIDADES

Estrela de ‘Batman Eternamente’, Val Kilmer morre aos 65 anos de pneumonia.

FORBES

Herdeira do Walmart passa a da L’Oréal e retoma posto de mulher mais rica do mundo. Lista da revista Forbes mostra que apenas 13,4% dos bilionários do mundo são mulheres.

*Folhapress