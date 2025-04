Saiba como obter descontos em medicamentos

Desde a última segunda-feira (31), os preços dos medicamentos no Brasil sofreram reajuste de até 5,06%, conforme decisão da Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos). O aumento, apesar de não ser o maior dos últimos anos, ainda pode causar impacto no bolso dos consumidores.

Uma das alternativas para lidar com os novos preços são os programas de benefícios disponibilizados pelas farmacêuticas. Em alguns casos, os descontos em diversos medicamentos podem chegar a até 50%, mediante a cadastro do paciente.

Parte dos fármacos contemplados são indicados para o tratamento de doenças raras e crônicas, como as cardíacas e pulmonares.

Além dos descontos, alguns programas também oferecem atendimento e conteúdo exclusivo sobre determinadas doenças. Conheça os principais programas:

EMS Saúde (EMS)

O programa oferece descontos de 25% a 50% para pacientes cadastrados e disponibiliza informações educativas sobre as patologias e possíveis formas de prevenção dos problemas.

Ao todo, 14 medicamentos da EMS estão incluídos no programa (Arpejo, Brasart BCC, Bupium XL, Concardio, Cymbi, Esomex, Impere, Lacday, Neovangy, Niki, Patz SL, Penvir, Risedross, Lyberdia).

Esses fármacos pertencem às classes terapêuticas de anti-hipertensivos, antidepressivos, gastrointestinal, contraceptivo, tratamento de insônia, insuficiência cardíaca, ansiedade, distúrbios urinários, entre outros.

Para participar do programa, é necessário realizar o cadastro por meio de canais como o Portal da Drogaria, utilizado em farmácias, pelo site (emssaude.com.br) ou telefone 0800-941-8585.

Segundo a EMS, mais de 40 mil farmácias brasileiras aderiram ao programa. Pelo site da farmacêutica é possível encontrar uma unidade cadastrada próxima.

Faz Bem (Astrazeneca)

O programa da AstraZeneca existe há mais de 15 anos e foi desenvolvido para apoiar pacientes e cuidadores que fazem uso de medicamentos da farmacêutica. Além de conteúdo informativo sobre doenças, são oferecidos descontos para determinados medicamentos para o tratamento de doenças crônicas.

Os descontos chegam a 40% e cinco produtos (Forxiga, Selozok, Nexium, Crestor e Breztri) estão disponíveis.

Para ter acesso ao benefício, os pacientes devem realizar o cadastro no site do programa (programafazbem.com.br) e aceitar os termos e condições do regulamento.

Saúde em Evolução (Biolab)

O programa da Biolab oferece descontos de 20% a 50% em cinco medicamentos da marca (Lipless, Nebilet, Pantogar, Pressplus e Repatha).

Para participar, é necessária uma prescrição médica com CRM do médico para ter acesso aos produtos contemplados. O cadastro deve ser feito pelo telefone 0800 770 9096 ou pelo site (saudeemevolucao.com.br).

Também é possível realizar o cadastro presencialmente em farmácias credenciadas, apresentando a receita e o CPF do paciente para validar o desconto. As drogarias podem ser localizadas no site do laboratório.

Viver Mais (GSK)

O Viver Mais é o programa de benefícios em medicamentos e vacinas da GSK, criado em 2013, com o objetivo de ampliar o acesso da população a tratamentos e imunizações prescritos por profissionais de saúde. Por meio da iniciativa, pacientes cadastrados têm acesso a descontos exclusivos em mais de 50 mil farmácias credenciadas e mais de mil centros de vacinação do país.

Segundo a farmacêutica, em 2024 foram mais de 7,5 milhões de medicamentos vendidos pelo programa.

Os descontos variam de acordo com o produto e podem chegar até 54,85%, de acordo com a GSK. Os valores são calculados com base no PMC (Preço Máximo ao Consumidor) vigente na região em que o medicamento for adquirido. O percentual ainda pode ser ajustado a partir de critérios como o perfil do participante e o tempo de adesão ao tratamento. A aplicação de vacinas pode ser cobrada a parte a depender do estabelecimento.

Quem quiser participar deve realizar cadastro com receita médica que indique algum dos medicamentos disponíveis no programa pelo site (vivermaisgsk.com.br), pelo telefone 0800 021 1311 ou diretamente em farmácias ou centros de vacinação credenciados. São necessários além da prescrição o nome completo, CPF, contato e data de nascimento do paciente.

*ANDREZA DE OLIVEIRA/Folhapress