Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

MOTOBOYS E CICLISTAS

Entregadores por aplicativos fazem paralisação de dois dias

Folha de S.Paulo

Mercados globais de ações caem à espera de tarifaço de Trump

O Estado de S. Paulo

Depois do BRB, BTG pode comprar fatia do Banco Master

Valor Econômico (SP)

COMÉRCIO EXTERNO

EUA acusam Brasil de tarifa alta e imprevisibilidade

O Globo (RJ)

Tarifas ‘olho por olho’ de Trump afetam mercado de ações nos EUA

O Dia (RJ)

Agente da Core é morto a tiros na zona oeste

Correio Braziliense

Feminicídio, a barbárie que precisa de um basta

Estado de Minas

Fim da temporada de chuva acende novo alerta

Zero Hora (RS)

Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do óleo diesel nas refinarias a partir de hoje

Diário de Pernambuco

Concorrência ajuda a conter alta dos preços dos remédios

Jornal do Commercio (PE)

Na Fiepe, executivo anuncia datas para editais de ferrovia

A Tarde (BA)

Largada da folia 2026 é marcada por polêmicas

Diário do Nordeste (CE)

Enel quer renovar por 30 anos concessão no Ceará