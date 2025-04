Leitura rápida: saiba os assuntos que ecoam nesta 3ª feira pelo Brasil

Temporal deixa ABC paulista embaixo d’água e outras notícias para começar esta terça-feira (1º).

GOVERNO LULA

Lula sinaliza a retomada de conversas, e aliados veem chance de destravar reforma ministerial. Negociações de trocas na Esplanada se arrastam há meses; até agora presidente fez mudanças em pastas comandadas pelo PT.

JANJA SILVA

Presidência paga R$ 18 mil em diárias para assessores acompanharem Janja à França. Equipe lotada no Palácio do Planalto foi a Paris com a primeira dama para a Cúpula Nutrição para o Crescimento N4G entre os dias 26 e 30 de março.

FORÇAS ARMADAS

Exército tira homenagem a dia do golpe de 1964 em quartel após resistência e decisão judicial. Reverência ao dia 31 de Março foi retirada de site e letreiro de unidade em Juiz de Fora (MG), de onde saíram os primeiros militares.

BANCO CENTRAL

Dirigentes do BRB e Master veem chance mínima de BC rejeitar operação, apesar de pressão; Banco Central tem até 360 dias para analisar operação, mas avaliação interna é que caso deve avançar mais rapidamente.

ECONOMIA

13 ex-executivos da Americanas são denunciados pelo MPF sob acusação de fraude. Órgão afirma que Miguel Gutierrez, ex-CEO da empresa, era o principal líder do esquema na companhia; executivo não comenta.

CHUVA

Temporal deixa ABC embaixo d’água, alaga avenida dos Estados e para trem. CPTM informa que linha 10-turquesa volta à operação normal, mas a 7-rubi se mantém interditada entre Botujuru e Jundiaí.

MUNDO

França inabilita Marine Le Pen por 5 anos, o que pode deixar ultradireitista de fora das eleições. Líder também foi condenada a 4 anos de prisão por desvio de fundos do Parlamento Europeu, mas cabe recurso; sentença foi ‘decisão política’, diz ela.

AEROPORTOS

Avião da Latam ultrapassa limite da pista e para no gramado do aeroporto de Chapecó (SC). Apesar do susto, nenhum dos 112 passageiros e tripulantes se feriu; cinco voos são cancelados.

MERCADO DE TRABALHO

MEIs têm novas regras para emitir notas fiscais a partir desta terça (1º); entenda a mudança. Medidas começariam a valer em setembro, mas foram adiadas; novo código permitirá reconhecimento de microempreendedores pela Receita Federal.

*folhapress