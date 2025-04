Cochilou: ganhador da Mega da Virada não resgata prêmio e perde mais de R$ 1 milhão

Um ganhador da Mega da Virada 2024 não resgatou o prêmio e perdeu 1.418.495,90. O prazo para a retirada do prêmio é de 90 dias e se esgotou nesta segunda-feira (31). Com isso, o valor não resgatado é direcionado ao Fies (Fundo de Financiamento ao Ensino Superior).

De acordo com a Caixa, a aposta era uma das 56 cotas de bolão registrado na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Ainda segundo a Caixa, apenas um apostador não resgatou o dinheiro.

À ocasião, foram sorteados os números 01-17-19-29-50-57, com oito apostas ganhadoras. Além da do Bolão de Osasco, duas pessoas ganharam em Brasília (DF), duas em Curitiba (PR), uma em Nova Lima (MG), Pinhais (PR), e Tupã (SP).

“Tendo em vista a prescrição do prêmio, o valor será repassado integralmente ao Fies, conforme Lei 13.756/18”, afirmou a Caixa.

Em todo o ano passado, foram repassados R$ 431.773,00 em prêmios prescritos ao Fies. Ou seja, o valor não retirado pelo apostador de Osasco equivale a pouco mais de três vezes o valor repassado ao Fies ao longo de todo o ano de 2024.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

*folhapress