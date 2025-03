Leitura rápida: notícias que repercutem pelo Brasil nesta 2a feira

Tamanho de penas do 8/1 divide ministros do STF, entregadores de aplicativo anunciam greve, Trump ataca Putin e outras notícias para começar esta segunda-feira (31). STF

Tamanho de penas do 8/1 divide ministros, e mudança de Fux embaralha plenário. Dos 11 minutos da corte, cinco defendem penas intermediárias ou baixas para denunciados.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Esquerda faz atos dispersos pelo país contra anistia a Bolsonaro;

Manifestação em São Paulo fez caminhada até o antigo Doi-Codi e teve presença do deputado Boulos

MERCADO

Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda nesta segunda (31). Cerca de 120 mil contribuintes que corrigiram pendências receberão o dinheiro.

GOVERNO TRUMP

Trump diz estar muito irritado com Putin e ameaça impor tarifas a Rússia e Irã. Declaração representa mudança de tom do americano, mas reforça postura de guerra tarifária como ferramenta de pressão.

GREVE

Entregadores de aplicativos anunciam greve para os dias 31 de março e 1º de abril. Categoria pede taxa mínima de R$ 10 por entrega e aumento do valor por quilômetro rodado.

MERCADO

Dez estados aumentam ICMS sobre compra em site estrangeiro a partir de abril. Imposto de importação do governo federal não muda; carga total dessas encomendas sobe de 45% para 50%.

MACONHA

Nova política de drogas deve mandar para rede de tratamento usuário pego com 40 g de maconha. Medida está sendo elaborada por CNJ e ministérios da Justiça e Saúde após decisão do STF que diferenciou usuário e traficante.

TELEVISÃO

Remake de ‘Vale Tudo’ chega sob a pressão de atualizar a trama e agradar saudosistas. Novela tenta fazer jus à original alfinetando as vísceras do país, mas enfrenta patrulha ideológica e a audiência que só cai na TV.

ITÁLIA

Chega de fraudes, diz chanceler da Itália sobre novas regras de cidadania. Antonio Tajani afirmou que ‘ser italiano é uma coisa séria’ após país restringir possibilidade de exercício do direito de sangue.

UFC

Fumante, brasileiro comparado a Anderson Silva se torna sensação no UFC com nocautes em série. Carlos Prates está invicto no evento de Dana White, com quatro lutas e quatro nocautes.VIOLÊNCIA

Empresário espanhol é sequestrado em SP, fica uma semana em cativeiro e tem moedas virtuais roubadas. Um PM reformado foi preso, e a vítima foi resgatada em Mogi das Cruzes.

