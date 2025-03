Fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Mercado de trabalho aquecido camufla precarização, Bolsonaro diz que golpe foi descartado logo de cara, mulher que pichou estátua está em prisão domiciliar e outras notícias do dia na Folha deste domingo (30).

Mercado de trabalho

Mercado de trabalho aquecido esconde precarização e polarização em vagas. Somada à inflação de alimentos, tendência ajuda a explicar queda na popularidade de Lula, sugere estudo.

Política

Golpe não tem Constituição, foi descartado logo de cara, diz Bolsonaro. Ex-presidente admitiu ter conversado sobre ‘alternativas’, como estado de sítio e intervenção, mas argumenta que nada saiu do âmbito das palavras.

STF

Gilmar Mendes (foto) segue Toffoli e vota para manter anulação de atos da Lava Jato contra Palocci. Julgamento ocorre após recurso da PGR contra decisão de fevereiro, que veio na esteira de outras anulações, como as relacionadas a Marcelo Odebrecht.

Imposto de Renda

Tributação de rico é popular, e Congresso quer se reeleger, diz secretário da Fazenda. Marcos Barbosa Pinto vê ‘índices de aprovação da proposta muito elevados’ e diz que, sem retenção de dividendos na fonte, não tem como aprovar o projeto.

Esporte

Robinho faz amizade com ex-prefeito e disputa fama com Brennand na prisão. Rotina do ex-jogador na penitenciária de Tremembé se divide entre futebol e cultos evangélicos.

Guerra israel-hamas

Guerra mostrou que Hamas usa o povo, diz ativista de Gaza. Para Hamza Abu Howidy, pioneiro de atos contra o grupo terrorista, ‘é difícil protestar com uma arma na cabeça’.

Ataque à democracia

Mulher que pichou estátua no 8/1 deixa cadeia e é colocada em prisão domiciliar. Débora Rodrigues dos Santos estava detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro.

BBC News Brasil

O que muda na nova regra que limita concessão de cidadania italiana para descendentes. Será preciso ter pais ou avós nascidos na Itália para ter direito ao documento expedido por consulados, que suspenderam novos pedidos no Brasil.

Marcos Vilaça (1939 – 2025)

Morre o advogado Marcos Vilaça, membro da Academia Brasileira de Letras, aos 85. Intelectual pernambucano é autor de clássico sobre o coronelismo e foi presidente do Tribunal de Contas da União.

Televisão

Justin Timberlake proíbe que show no Lollapalooza seja transmitido na Globo. Cantor já tinha negado direitos de streaming na Argentina, há uma semana; Banda Sepultura vai ser exibida no lugar.

Televisão

Contrato de Roberto Carlos com Globo acaba após 51 anos, mas cantor negocia renovação. Acordo vai acabar na próxima segunda-feira (31), mas há reuniões e boa vontade entre as partes para seguir.

Lollapalooza

Campeã do Masterchef, Isa Scherer diz que não cozinha mais em casa: ‘Peço delivery’. Empresária e mãe de gêmeos curte ‘vale night’ no Lollapalooza e diz sentir falta da TV.

Filmes

Academia se desculpa por não defender cineasta de ‘Sem Chão’ após críticas

Hamdan Ballal, codiretor do documentário vencedor do Oscar, foi agredido por israelenses, nesta semana, na Cisjordânia.

Alimentação

Americana Krispy Kreme anuncia abertura de loja de donuts em SP para 2025. Fruto de parceria com a AmPm, unidade brasileira ficará na avenida Juscelino Kubitschek.

