Presidente Lula: Bolsonaro sabe que fez bobagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (29) que Jair Bolsonaro (PL) “sabe que fez as bobagens que está sendo acusado” -o ex-mandatário é réu sob a suspeita de liderar uma trama golpista em 2022.

A declaração do petista ocorreu em uma conversa com jornalistas no Vietnã, a última agenda do presidente em sua viagem à Ásia. Ele retorna no domingo (30) ao Brasil.

Lula disse que Bolsonaro e os outros acusados “nem estão querendo se defender”, em alusão ao projeto de que prevê anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

“Tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando”, seguiu.

O presidente afirmou ainda que os advogados deveriam dizer a ele que a primeira etapa é o trabalho para provar a inocência. “É impressionante que os advogados do cidadão, que está pedindo anistia, não digam para ele que, primeiro, eles vão absolver o cidadão, que se absolver não tem anistia. Mas eles já estão tratando como se ele fosse culpado.”

“Ele sabe, no subconsciente, que ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado”, completou Lula, ainda em referência a Bolsonaro.

“Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Ofender os outros, xingar os outros, chorar e dizer que os outros são culpados.”

Lula disse ainda que não discutiu o tema da anistia com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os parlamentares integraram a comitiva do petista.

“Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra, na minha casa?”, disse o presidente, ao ser questionado sobre o assunto. “Tem muita coisa importante no Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, que nós temos que discutir.”

Bolsonaro é acusado de cinco crimes, cujas penas somadas superam 40 anos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o ex-presidente, ao ser questionado se uma eventual prisão significaria o fim da sua carreira política, disse: “É o fim da minha vida. Eu já estou com 70 anos”.

