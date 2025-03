Leitura dinâmica: fatos que repercutiram pelo Brasil neste sábado

Bolsonaro fala sobre conversas com militares em 2022 e eventual prisão, corte espanhola anula condenação de Daniel Alves e outras notícias do dia para começar este sábado (29).

BOLSONARO

Prisão é o fim da minha vida, estou com 70 anos, diz Bolsonaro. Ex-presidente admite ter conversado sobre estado de sítio, de defesa e artigo 142, mas que descartou ‘logo de cara’.

BOLSONARO 2

Anistia, graça ou indulto a Bolsonaro pode esbarrar em entendimento do STF.

STF

Moraes manda arquivar investigação contra Bolsonaro sobre fraude em cartão de vacina. Dois dias após ex-presidente virar réu, ministro acolhe pedido da PGR, que viu falta de elementos para responsabilização.

DITADURA MILITAR

Lula e militares mantêm pacto de silêncio sobre aniversário do golpe de 1964. Estratégia adotada desde 2023 é repetida mesmo após ofensiva do STF sobre anistia e repercussão de ‘Ainda Estou Aqui’.

STF 2

Moraes autoriza prisão domiciliar para mulher que pichou estátua no 8/1. Cabeleireira detida desde 2023 terá de usar tornozeleira eletrônica; caso gerou discussão na corte e tem sido usado pelo bolsonarismo em pedidos de anistia.

GOVERNO LULA

Favorito no PT diz que bolsonarismo tem base e que sigla tem que ‘suar sangue’ para levar 10 mil às ruas. Edinho Silva, favorito em eleição interna, diz que perder em 2026 ‘será trágico’.

ECONOMIA

Carga tributária atinge maior patamar em 15 anos e vai a 32,3% do PIB. Maior parte do crescimento veio do governo federal; ministro da Fazenda já virou meme nas redes devido às investidas do Executivo para elevar arrecadação.

CIDADANIA ITALIANA

Itália restringe acesso a cidadania por direito de sangue. Haverá limite de gerações a quem não nasceu no país: reconhecimento será concedido só até netos de cidadão nascido em solo italiano; decreto não atinge quem já tem passaporte.

UCRÂNIA

Brasil tem influência para convencer Rússia de garantias do cessar-fogo, diz chanceler da Ucrânia. Em entrevista à Folha, Andrii Sibiha afirma que país têm influência sobre Moscou e pode usar sua diplomacia para acordo de paz.

DANIEL ALVES

Discrepância entre depoimento da vítima e vídeos leva à absolvição do jogador.

MARÇAL

Ministério Público denuncia Marçal por caso do Pico dos Marins e propõe acordo para encerrar caso.

HELOISA TEIXEIRA

Morre Heloisa Teixeira, que mudou rumos do feminismo e da crítica cultural no Brasil.

JUSTIÇA

Justiça manda noivo de Marina Ruy Barbosa devolver controle de holding da Marabraz ao pai.

IMPOSTO DE RENDA

Campeã da malha fina, despesa com saúde requer atenção ao declarar IR.

SAÚDE

Novo tratamento disponível em hospital de SP prevê melhora de 70% nos tremores de pacientes com Parkinson.

