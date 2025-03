O líder da Maioria no Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), destacou em discurso, esta semana, uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiando o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. A declaração de Freitas ocorreu durante a abertura do 87º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), em São Paulo.

“O governador se postou e disse, em alto e bom som, de forma a não deixar qualquer dúvida, a não deixar questionamentos outros, o que sempre dissemos nós, cidadãos, que temos a responsabilidade de poder traduzirmo-nos com essa responsabilidade a tratar os assuntos políticos: a lisura do sistema eleitoral brasileiro”, destacou Veneziano.

O senador paraibano lembrou que Tarcísio de Freitas é um dos aliados proeminentes de Bolsonaro, por isso a pertinência do registro na tribuna do Senado. “Ele disse que cumprimentava o sistema adotado por nós como uma referência, que deveria ser referência seguida por outros países na sua lisura, a não deixar quaisquer dúvidas que pudessem pairar em relação às nossas vontades enquanto cidadãos eleitores, sistema esse que traz agilidade com segurança e que permite que os cidadãos conheçam dos resultados eleitorais, dos processos de disputas eleitorais de forma mais rápida”.

“Importante, mas tardia”

Porém, Veneziano disse que, embora importante, a fala de Tarcísio de Freitas deveria ter vindo antes, quando Bolsonaro desacreditava e questionava a lisura do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas.

“Quero louvar, mesmo que tardiamente, mesmo que feito de forma retardada pelo governador Tarcísio de Freitas, a sua palavra para dizer, como aliado de primeira hora de Bolsonaro, como aliado que esteve apoiado pelo ex-presidente para também chegar ao Governo do Estado, que as urnas eletrônicas do Brasil fazem parte de um sistema que tem a credibilidade, que tem o respeito e que deveria, como ele próprio disse, ser instrumento utilizado por outras nações”.