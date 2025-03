Projeto acaba com a lista tríplice para escolha de reitor nas ´federais´

Com o apoio da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Financeiras de Ensino Superior), tramita no Congresso Nacional uma proposta para acabar com a existência de lista tríplice para escolha do reitor das 69 instituições federais de ensino superior, prevalecendo o nome que for o mais votado pelo comunidade acadêmica.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/esta-indo-tudo-muito-bem/