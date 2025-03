Ranking mostra salários médios de 428 profissões no Brasil, terremoto atinge Mianmar, Corinthians é campeão paulista e outras notícias desta sexta-feira (28).

MERCADO DE TRABALHO

Ranking mostra salários médios de 428 profissões no Brasil; consulte o da sua área. Oficiais maquinistas em navegação, diretores e gerentes gerais e médicos especialistas ocupam topo da lista.

PGR

Gonet pede para arquivar caso do cartão de vacina um dia após Bolsonaro virar réu por trama golpista. De acordo com o procurador-geral, não há elementos suficientes para responsabilizar ex-presidente.

STF

Tamanho de penas e crime duplicado devem marcar divergências no STF em julgamento de Bolsonaro. Questões pinceladas por Fux na análise da denúncia devem voltar a aparecer quando corte julgar ação penal, dizem especialistas.

EDUCAÇÃO

Governo Lula barra divulgação de dados de alfabetização da principal avaliação do país. Decisão relativa ao Saeb do 2º ano, que fornece resultados por estado e para o país, quebra promessa de transparência; MEC diz trabalhar para qualificar análises.

ELETROBRAS

Governo Lula indica Guido Mantega para conselho fiscal da Eletrobras. Maurício Tolmasquim, da Petrobras, e ex-ministros Silas Rondeau e Nelson Hubner, da ENBPar, foram indicados para conselho de administração.

AGROFOLHA

Ovo, café e tomate puxam inflação dos alimentos no IPCA-15; arroz cai pelo 5º mês seguido. Preços da alimentação no domicílio aceleram no índice de março, diz IBGE.

GUERRA COMERCIAL

Trump pretende taxar todos os setores se incluir Brasil em tarifaço. Integrante da Casa Branca diz que não está decidido se país será atingido por sobretaxas recíprocas; intenção é anunciar lista no dia 2 de abril.

GOVERNO TRUMP

EUA cancelam mais de 300 vistos de ‘estudantes lunáticos’ que participaram de protestos anti-Israel. Marco Rubio engrossa discurso contra atos em universidades e dá resposta evasiva sobre detenção de aluna da Turquia.

MUNDO

Forte terremoto atinge Mianmar e Tailândia e deixa mortos; veja vídeo. Segundo serviço geológico dos EUA, tremor foi de magnitude 7,7; vários edifícios desabaram em cidade birmanesa.

*Folhapress