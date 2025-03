O Tribunal de Contas da União (TCU), mediante auditorias internas preliminares, concluiu que somente cerca de 25% das emendas parlamentares ao Orçamento da União executadas desde 2020 são integralmente rastreáveis.

A avaliação de ministros e técnicos do TCU, segundo o jornal Valor Econômico, é que essa situação não se alterará, caso não sejam implementadas as diretrizes estabelecidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, durante as negociações com o Executivo e o Legislativo.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui.