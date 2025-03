Saiba o que repercute nesta quarta-feira pelo Brasil

STF retoma julgamento de Bolsonaro após rejeitar anular delação de Cid, Rússia e Ucrânia aceitam primeira trégua da guerra e outras notícias para começar esta quarta-feira (26).

STF

STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes. Expectativa no tribunal é acusação ser acolhida por unanimidade pelos cinco integrantes da Primeira Turma.

JUSTIÇA

STF forma maioria para condenar e cassar Carla Zambelli. Julgamento foi interrompido por pedido de vista de Kassio, a quem deputada agradeceu.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Janja diz que ‘nunca faltou transparência’ após críticas por falta de agenda no Japão. Primeira-dama chegou ao país antes de Lula e disse à rede BBC que economizou com passagem aérea e hospedagem.

JUSTIÇA

Tribunal de Contas cria penduricalho de mais de R$ 10 mil a conselheiros em processos sob sigilo. Pagamento extra por acúmulo de trabalho em órgão do Espírito Santo equivale a cerca de 30% dos salários.

GOVERNO LULA

Governo Lula diz aos EUA que tarifaço pode prejudicar gravemente relação comercial com Brasil. Documento protocolado em escritório de comércio dos EUA fala em espiral negativa de medidas e afirma que abordagem de Trump viola compromissos da OMC.

GOVERNO TRUMP

Trump muda regras eleitorais por decreto e cita Brasil como bom exemplo. Texto diz que EUA falharam em proteger eleições, exige prova de cidadania para voto e deve virar novo foco de judicialização.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia e Ucrânia aceitam primeiro cessar-fogo da guerra. EUA medeiam arranjo para suspender combate no mar Negro e poupar instalações energéticas; Kremlin sugere ONU nas negociações.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil leva ‘porrada’ da Argentina, ouve ‘olé’ e vê pressão sobre Dorival aumentar. Seleção é dominada e leva 4 gols em Buenos Aires a pouco mais de um ano para a Copa.

CAFÉ

Com preço em alta, ladrões furtam até café no pé em Minas Gerais. Preocupação com a safra deste ano gera debates em associação de municípios e na Assembleia Legislativa mineira; polícia pede integração entre envolvidos.

*Folhapress