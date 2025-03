Governo vê risco de tarifaço amplo e linear de Trump, Dilma é eleita para novo mandato à frente do banco dos Brics e outras notícias para começar esta segunda-feira (24).

GUERRA COMERCIAL

Governo detecta risco de tarifaço de Trump mais amplo ou até sobre toda a pauta exportadora brasileira. Falta de informações sobre anúncio de política comercial recíproca dos EUA e declarações de auxiliares geram temor de cenário extremo.

ELEIÇÕES 2026

Eduardo Bolsonaro nos EUA enfraquece PL e embaralha direita para 2026, avaliam aliados e rivais. Decisão do filho do ex-presidente de se licenciar da Câmara e ficar fora do Brasil gera temor em seu partido e abre vácuo.

COTIDIANO

Prefeitos de cidades pequenas turbinam próprios salários e ganham até R$ 25 mil. Alta remuneração pressiona municípios que sobrevivem de transferências externas; Constituição limita subsídio a vereadores, mas não ao Executivo.

CHINA

Dilma é eleita para novo mandato no Banco do Brics. Ex-presidente foi indicada pela Rússia para seguir à frente da instituição em Xangai; ela questionou reportagem sobre sua gestão,

BANCO CENTRAL

Galípolo circula em jantares e amplia contato com mundo político. Presidente do BC já foi aconselhado por Sidônio e participou de encontros com autoridades e personagens do meio cultural.

ELEIÇÕES 2026

João Campos aposta em presidência do PSB para se contrapor a Raquel Lyra pós-filiação ao PSD. Prefeito assume comando do PSB em maio e pode usar acordos nacionais em troca de fortalecimento para disputa em PE.

VATICANO

Papa Francisco acena para fiéis e recebe alta de hospital após 37 dias. Após crises graves, pontífice faz 1ª aparição pública e retorna à residência oficial para repouso de ao menos dois meses.

COREIA DO SUL

Tribunal na Coreia do Sul derruba impeachment de premiê e o restaura como presidente interino. Han Duck-soo havia assumido após destituição de presidente Yoon Suk Yeol e removido menos de duas semanas depois.

TRABALHO DOMÉSTICO

Reforma do Código Civil prevê compensação por trabalho doméstico. Mudança valerá somente para relacionamentos no regime de separação de bens.

TRANSPORTE PÚBLICO

Orçado em R$ 4 bi, futuro VLT vai interligar o centro de SP. Estudo urbanístico do projeto ficou pronto; estimativa é que licitação saia no primeiro trimestre no ano que vem e parte das obras fique pronta em 2029.

DROGAS

Menina de 4 anos leva cocaína para escola e distribui a colegas pensando que era bala em MG. Crianças foram levadas ao hospital e passam bem; segundo investigação, a droga seria do pai da aluna, que é procurado pela polícia.

RECEITA

Receita leiloa smartphones Xiaomi por R$ 150, MacBooks e instrumentos musicais. Interessados podem apresentar propostas entre segunda e quinta-feira.

CHINA

Chinesa Mixue saiu das raspadinhas de gelo para superar o McDonald’s. Rede de sorvete e chá tem agora o maior número de lojas no mundo, com preço baixo e o Rei da Neve como mascote.

*Folhapress