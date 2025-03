Kassab já admite ser candidato, caso Tarcísio não dispute a reeleição

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que cogita disputar o Governo de São Paulo em 2026, caso o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) deixe o cargo para ser presidenciável.

À CNN Kassab, que hoje é secretário de Tarcísio, disse: “O candidato em São Paulo é o Tarcísio, e o meu candidato será o dele. Caso ele decida disputar a Presidência e avalie que o meu nome é o mais adequado, eu aceito a missão”.

O dirigente do PSD também foi questionado pela rede de TV sobre a possibilidade de o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), concorrer ao governo também em um cenário em que o atual governador não dispute a reeleição. Kassab disse que o emedebista seria “um excelente candidato”.

Tarcísio é cotado para ser candidato a presidente no campo da direita, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030 por decisão da Justiça Eleitoral. Publicamente, ele nega a possibilidade e diz que vai tentar se reeleger no estado.

Mesmo sendo aliado do bolsonarista Tarcísio no plano estadual, Kassab lidera um partido que ocupa três ministérios no governo Lula (PT). Seu partido também tem hoje o vice-governador, Felício Ramuth.

Outro que se coloca como candidato ao governo paulista se Tarcísio não concorrer é o deputado federal Ricardo Salles, do Novo.

Ao site Metrópoles ele disse que vai concorrer caso o governador não dispute a reeleição.

Como mostrou a Folha de S.Paulo na semana passada, o presidente estadual do partido Novo, Christian Lohbauer, disse que “Salles vai imediatamente ser lançado a governador” em um cenário sem Tarcísio.

*folhapress