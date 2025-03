Notícias que ecoam pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes inclui Departamento de Justiça dos EUA, Minha Casa Minha Vida vai financiar imóveis de até R$ 500 mil e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (23).

Política

Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos EUA inclui processo no Departamento de Justiça. Opositores de ministro atuam para que ele seja investigado; articulações envolvem perda de visto.

Economia

Nova faixa do Minha Casa, Minha Vida vai financiar imóveis de até R$ 500 mil. Famílias com renda mensal de R$ 8.000 a R$ 12 mil poderão participar do programa.

Economia

Silveira faz críticas a Haddad em meio a divergências na agenda econômica. Ministro de Minas e Energia se queixou de colega em conversas reservadas; assunto já chegou a Lula.

Exterior

Trump rebaixa seu enviado à guerra após veto de Putin. Kellogg é visto em Moscou como pró-Ucrânia, mas impaciência do chefe pesou na decisão.

Cotidiano

Ministério da Saúde firma acordo para oferecer remédio de R$ 7 milhões para crianças com AME. Governo federal condicionou o pagamento ao resultado da terapia no paciente.

Esporte

João Fonseca supera francês número 20 do mundo e vai à terceira rodada em Miami. Brasileiro derrotou Ugo Humbert, cabeça de chave 19 do torneio, com tranquilidade neste sábado (22).

Cotidiano

Europeus que se negam a pegar aviões, para evitar emissões de carbono, enfrentam problemas no trabalho. A mudança acabou custando o seu emprego em 2023, quando ele levou 72 dias para sair de uma ilha remota em Papua-Nova Guiné, na Oceania, e chegar à Alemanha, na Europa, sem recorrer ao transporte aéreo.

Saúde mental

O polêmico conselho do CEO do Roblox para os pais de jogadores. Dave Baszucki diz que famílias desconfortáveis com riscos devem proibir crianças; há relatos de vicío e pedofilia no jogo.

Economia

Bolsa Família afeta decisão de migrar após evento climático extremo. Primeiro estudo do gênero, realizado pelo IMDS, cruzou cadastros de auxílios sociais e dados de volume de chuva, mapeando comportamento de produtores rurais.

Cotidiano

Uma vida por um celular: série de latrocínios em SP gera incredulidade e espera por justiça em familiares. Condenações pelo crime de roubo seguido de morte aumentaram 23% na capital em 2024; governo Tarcísio diz que reorienta policiamento para coibir ações.

*folhapres