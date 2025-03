Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil neste sábado

Agência com conexões com mensaleiros ganha contratos no governo Lula, boxeador George Foreman morre aos 76 anos e outras notícias para começar este sábado (22).

GOVERNO LULA

Agência com conexões com mensaleiros ganha contratos de publicidade no governo Lula. Empresa diz que ex-sócio de Valério não possui papel na gestão direta ou indireta; ministério fala em licitação transparente.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Bolsa Família afeta decisão de migrar após evento climático extremo. Primeiro estudo do gênero, realizado pelo IMDS, cruzou cadastros de auxílios sociais e dados de volume de chuva, mapeando comportamento de produtores rurais.

IMPOSTO DE RENDA

Isenção do Imposto de Renda será aprovada, difícil é fazer super-ricos pagarem, diz Haddad. Ministro da Fazenda afirma que medida não vai passar no Congresso sem compensação, senão ‘pode dar inflação, dar tudo’.

PETROBRAS

Governo vê diesel da Petrobras passar R$ 0,40 do preço internacional e pressão por corte aumenta. Representantes veem espaço para queda relevante, com efeito sobre inflação; entidade calcula defasagem menor, e estatal afirma não repassar volatilidade para os preços.

STF

Bolsonaro faz live com advogado, que diz que país ‘não tem maturidade’ para lidar com delação. Defesa faz críticas a processo de trama golpista às vésperas de decisão que pode tornar ex-presidente réu.

JUSTIÇA

Moraes e Gilmar têm rendimentos turbinados por penduricalhos do Ministério Público. Ministros ganharam retroativos de até R$ 178 mil em 2024, assim como outros promotores que integraram instituição; magistrados não comentam, e órgão nega controvérsia.

ARGENTINA

EUA proíbem Cristina Kirchner de entrar no país por ‘corrupção significativa’. Ex-presidente da Argentina foi condenada à prisão em 2022; decisão atinge também seus filhos e ex-ministro.

ESPORTE

George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos. Morte foi confirmada pela família na noite desta sexta (21); americano também ficou famoso com seu grill elétrico.

SAÚDE

Jovem bate a cabeça e perde a memória dos últimos cinco anos: ‘Não reconheci meu filho’.

SAÚDE

Clientes relatam alergias após uso de nova fórmula da pasta de dentes da Colgate.

EDUCAÇÃO

Professores da rede estadual de SP aprovam greve em abril por contratações e aumento do piso.

*Folhapress