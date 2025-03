Ana* (nome fictício), de 56 anos, trabalha com atendimento ao público em um ambiente fechado, das 8h às 17h. Ela enfrenta um longo deslocamento diário, que inclui pegar dois metrôs e buscar a filha na escola. Há 17 anos no mesmo emprego, revela que começou a notar alguns sintomas nos últimos cinco anos: dores de cabeça, taquicardia e insônia. Além disso, o quadro de exaustão a fez desenvolver problemas estomacais, associados à dificuldade de se alimentar de forma adequada durante o dia.

EMPREENDEDORISMO; BELEZA BÁSICA EXPRESS; EDMA; HISTÓRIA – No início da década de 1990, a mineira Edma Tostes, de 59 anos, foi para Carapicuíba (Região Metropolitana de SP) em busca de emprego e melhores condições de vida para o filho. Assim que chegou, começou a fazer aulas gratuitas para ser cabeleireira. Como não tinha dinheiro para a passagem de ônibus, andava quatro quilômetros todos os dias, ida e volta.

VARIEDADES

MÚSICA; ANITTA; DOCUMENTÁRIO – Já disponível na Netflix, o documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta é narrado por Pedro Cantelmo, diretor que tem uma relação antiga com a artista. Romance da adolescência da cantora, Pedro, que também foi criado em Honório Gurgel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, foi o responsável por mostrar o lado íntimo da funkeira e mostrar quem é Larissa, nome de batismo da cantora., para além de Anitta.

STREAMING; PARADISE – A série Paradise já é um dos grandes sucessos do streaming neste primeiro trimestre de 2025. Em um período geralmente mais fraco, em meio à ressaca das premiações do cinema e da TV, a produção, exibida pela plataforma Disney+ e criada por Dan Fogelman (de This Is Us), chegou ao fim da primeira temporada nesta semana, surpreendendo o público ao unir drama, thriller político e ficção científica em uma só história. E quem está rindo à toa com isso é o ator James Marsden.

STREAMING; DEADWOOD; IAN MCSHANE – O britânico Ian McShane, nascido em Blackburn, na Inglaterra, começou a atuar nos anos 1960. Sua estreia nas telonas foi junto com John Hurt em Um Grito de Revolta (1962). Depois, estabeleceu carreira no teatro inglês e apareceu em programas de TV como Jesus de Nazaré, Wuthering Heights e Lovejoy, antes de atingir o estrelato com Deadwood (2004-2006), da HBO, série na qual interpretou por três temporadas Al Swearengen, polêmico proprietário do bar/prostíbulo de uma terra sem lei no Velho Oeste americano, em 1876.

STREAMING; FILMELIER+ – Uma nova plataforma de streaming acaba de chegar como opção de entretenimento para os brasileiros, o Filmelier+. O serviço está disponível para assinatura desde a última quinta-feira, 6, dentro do Prime Video, e já conta com títulos como Dois Casais e um Bebê, O Massacre da Serra Elétrica e o documentário brasileiro Zona Árida, além de obras de cineastas consagrados como Pedro Almodóvar e Amos Gitaï.

TECNOLOGIA

GOOGLE; IA; BUSCAS – O Google anunciou na última quarta-feira, 5, o lançamento do ‘Modo AI’, um recurso experimental que integra inteligência artificial (IA) às pesquisas no buscador. Rivalizando com Perplexity AI e o modo de busca do ChatGPT, a ferramenta promete responder a perguntas longas e complexas com maior precisão diretamente na página de pesquisa.

TECNOLOGIA; APPLE; IPHONE DOBRÁVEL; PREVISÃO – A Apple pode estar próxima de lançar seu próprio celular dobrável – e, dessa vez, a produção do modelo pode começar já em 2026. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por adiantar detalhes de produtos da empresa californiana, a Apple colocou o smartphone dobrável em seus planos para o final do ano que vem, com lançamento até o início de 2027, e o modelo poderá passar dos US$ 2 mil.

TECNOLOGIA; SAMSUNG; CELULAR; INTERFACE; ONE UI 7- A Samsung anunciou na última quarta-feira, 5, que a atualização da One UI 7, nova versão de sua interface baseada no Android 15, será iniciada em abril para celulares e tablets mais antigos da linha Galaxy. A informação foi divulgada no site oficial da marca.

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA; NIT; 6 ANOS; OSCAR BOSCH – Não que muita coisa tenha mudado, mas há seis anos, era uma batalha conseguir uma mesa no Tanit, melhor restaurante espanhol do Brasil. Não tinha como reservar, a calçada no meio dos Jardins lotava e quem estava dentro não fazia questão de sair. Eis que o imóvel colado a ele vagou.

TURISMO

TURISMO; INGLATERRA; TAXA; EUROPEUS; VISITA – Europeus que queiram entrar no Reino Unido (formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) vão ser obrigados a pedir, a partir de 2 de abril, uma Autorização de Viagem Eletrônica, documento adotado pelo governo do Reino Unido para controlar a entrada de pessoas em suas fronteiras. Essa autorização custa 10 libras (cerca de R$ 75).

CARRO

CARRO; MOTO; MULHERES MOTOCICLISTAS – O número de mulheres motociclistas no Brasil cresce ano a ano. Atualmente, de acordo com dados da Senatran (Secretaria Nacional do Trânsito), 10.025.081 pessoas do gênero feminino possuem habilitação na categoria A. Há dez anos, as motociclistas brasileiras eram 6.045.589. Ou seja, crescimento de 65,8% em uma década. Com esse tipo de CNH, pode-se conduzir veículos de duas ou três rodas, com mais do que 50 cilindradas.

CARRO; MERCADO; ELÉTRICOS; LANÇAMENTOS – Volvo e Volkswagen acabam de lançar carros elétricos inéditos. Da marca de origem sueca, a novidade é o ES90, seu primeiro sedã 100% elétrico. Da alemã, o estreante é um compacto também movido somente a eletricidade.

CARRO; CURTAS – A versão híbrida da Carnival, que substituirá a com motor 3.5 V6 apenas a gasolina, já chegou ao Brasil para homologação. // Prometido para este ano, o GWM Tank 300 está próximo de estrear.

