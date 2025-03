Jovem cantor morre afogado nas águas do rio São Francisco

O cantor pernambucano Rafa Diniz, de 22 anos, morreu nesta sexta-feira (21) após afogamento no rio São Francisco, na divisa entre Pernambuco e Bahia.

O acidente ocorreu nas proximidades da Ilha do Fogo, entre os municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Rafa Diniz faria um show na região neste domingo (23) em um projeto batizado de Resenha na Ilha.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que acionado para atender a uma ocorrência nas proximidades da Ilha do Fogo. Uma equipe de mergulho foi enviada ao local e, após buscas subaquáticas, encontrou submerso o corpo de um homem de 22 anos.

Rafa Diniz era o nome artístico de Jhaimerson Juvenal, que despontou no cenário musical na região do Vale do São Francisco tocando músicas do gênero arrocha.

O velório será realizado neste sábado (22), a partir das 15h, no bairro Ouro Preto, em Petrolina. O sepultamento será às 9h de domingo no Cemitério Campo das Flores.

O cantor deixa esposa e duas filhas.

*JOÃO PEDRO PITOMBO/Folhapress