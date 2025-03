Congresso aprova Orçamento 2025 com R$ 15 bi de superávit, Trump ‘começa a eliminar’ órgão federal de educação e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

CONGRESSO NACIONAL

Orçamento de 2025 é aprovado com R$ 50,3 bi para emendas e superávit de R$ 15 bi. Texto, que agora segue para sanção de Lula, destina R$ 18 bi para Minha Casa, Minha Vida e R$ 3,6 bi no Vale-Gás.

GOVERNO LULA

Ofensiva publicitária do governo Lula tenta reverter queda na popularidade. Propaganda sobre isenção de Imposto de Renda começa a circular; peça de tom nacionalista deve ser veiculada na próxima semana.

STF

André Mendonça vota contra participação de Dino e Moraes em julgamento de Bolsonaro. STF decide manter os dois magistrados em processos sobre trama golpista; Zanin também permanecerá no caso.

COTIDIANO

Lewandowski diz que polícia ‘prende mal’ e Justiça é ‘obrigada a soltar’; delegados reagem. Parlamentares de oposição repudiam fala de ministro, que ocorreu em evento sobre comércio e serviços.

JUDICIÁRIO

STF define que imprensa só será punida por entrevistas se for comprovado conhecimento de falsidade. Corte estabelece que responsabilização também pode ocorrer se não tiver havido busca do contraditório por veículo.

POLÍTICA

Cúpula evangélica racha após briga entre Malafaia e líder do Republicanos sobre anistia. Líderes trocam ofensas após pastor acusar Marcos Pereira de rejeitar anistia do 8/1.

GÊNERO

Política para mulher antes de país funcionar é lacração, diz Cristina Graeml, surpresa na direita. Jornalista, que despontou na eleição de 2024 em Curitiba, diz não ser contra o feminismo histórico, mas sim contra o atual.

GOVERNO TRUMP

Trump assina decreto para ‘começar a eliminar’ o Departamento de Educação dos EUA. Órgão só pode ser extinto com aprovação do Congresso; segundo Casa Branca, pasta será esvaziada por ora, mas manterá funções essenciais.

CRIME

Mainha do Crime pagava até R$ 2.200 por celular roubado em SP, mostra inquérito. OUTRO LADO: Defesa nega envolvimento com mortes e não reconhece os bens apreendidos.

CASO ROBINHO

Robinho completa 1 ano preso por estupro com bom comportamento e recurso adiado. Enquanto espera recursos no STF e no STJ, ex-jogador faz cursos e lê livros para reduzir sua pena.

IMPOSTO DE RENDA

Golpistas usam programa da declaração do IR para enganar e instalar vírus. Sites falsos simulam o visual da Receita Federal e levam a instalar sistemas que roubam dados.

*Folhapress