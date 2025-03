Fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Congresso resiste a projeto do governo que prevê taxação de mais ricos, Rússia aceita cessar-fogo parcial com Ucrânia e outras notícias para começar esta quarta-feira (19).

IMPOSTO DE RENDA

Taxação de mais ricos enfrenta resistência no Congresso. Presidente da Câmara de Deputados sinaliza alternativas para compensar isenção do Imposto de Renda.

IMPOSTO DE RENDA

Renda até R$ 5.000 será isenta, e quem ganha até R$ 7.000 terá desconto de imposto. Proposta assinada por Lula nesta terça (18) ainda precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional.

CONGRESSO NACIONAL

Eduardo fica nos EUA e direita fala em exílio político, enquanto governo vê difamação do Brasil. Parlamentares dizem que filho do ex-presidente cria fato político para aumentar pressão de americanos contra Moraes; Tarcísio manifesta apoio.

STF

Plenário do STF decide se Moraes, Dino e Zanin podem participar de caso da trama golpista. Expectativa é que corte mantenha ministros e siga à análise do recebimento da denúncia da PGR na próxima semana.

JUROS

Selic deve subir e voltar ao nível de crise de Dilma nesta quarta, e próximos passos do Copom são incertos. Projeção unânime é de alta de juros em um ponto percentual, a 14,25% ao ano; nos EUA, expectativa é de manutenção das taxas.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin aceita cessar-fogo parcial mediado pelos EUA com Ucrânia. Zelenski também concorda com suspensão de ataques a infraestrutura e rede energética, e irá falar com americano.

CIÊNCIA

Astronautas da Nasa voltam à Terra e encerram missão que passou de 8 para 286 dias. Barry Wilmore e Sunita Williams viajaram para a ISS em junho em uma cápsula da Boeing, que teve problemas e retornou antes e vazia.

GOVERNO TRUMP

Justiça derruba ordem de Trump que barra militares trans nas Forças Armadas. Nova decisão liminar de juiz federal barra mais um decreto do republicano sob argumento de que medida era inconstitucional.

GOVERNO LULA

Avião de Lula arremete durante pouso em Sorocaba. Presidente passa bem, diz Secom; ministros Haddad e Luiz Marinho também estavam no voo.

UNIVERSIDADE

Polícia investiga faixa com alusão a estupro exibida por alunos de medicina em SP. Mensagem foi fotografada em evento no sábado (15) por estudantes da Faculdade Santa Marcelina, que também abriu sindicância.

FUTEBOL

Presidente da Conmebol diz que Libertadores sem brasileiros é como ‘Tarzan sem Chita’. Confederação é pressionada após jogadores brasileiros serem chamados de macacos por torcedores rivais; ‘Quero expressar minhas desculpas’, publicou Alejandro Domínguez após a repercussão da frase.

DIREITOS REPRODUTIVOS

Por que homens jovens e sem filhos estão fazendo vasectomia. Procedimento ganha adeptos preocupados com planejamento familiar e financeiro.

*Folhapress