CNBB protesta contra mudança na Lei da Ficha Limpa

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), através do seu Conselho Permanente, divulgou ontem uma nota na qual demonstra perplexidade e indignação diante das propostas de mudanças da Lei da Ficha Limpa no Congresso Nacional.

Na Nota, a CNBB reitera que a Lei da Ficha Limpa é “uma das mais importantes conquistas democráticas da sociedade brasileira, um patrimônio do povo e importante conquista da ética na política”.

A lei, recorda a entidade, é fruto da mobilização de milhões de brasileiros e brasileiras convidados à participação por dezenas de organizações sociais e Igrejas, e foi aprovada por unanimidade pelas duas Casas Legislativas em 2010.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/joao-azevedo-cicero-esta-fora-de-2026/