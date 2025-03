A convite da senadora Daniella Ribeiro, a atriz, empresária e ativista pelo fim da violência contra a mulher, Luiza Brunet (foto) participará da inauguração da primeira Sala Lilás do Brasil, na próxima sexta-feira (21), em João Pessoa.

No ano de 2016, Brunet denunciou o então companheiro por violência doméstica, caso que ganhou ampla repercussão no país. Segundo a senadora Daniella, a presença de Luiza Brunet ao evento, reforça a importância da abordagem do tema, mas não só isso.

A senadora destaca a necessidade de uma rede de apoio efetiva e acolhedora, capaz de encorajar as mulheres que sofrem violência a denunciar seus algozes. “A presença de Luiza Brunet ao evento é uma representação de todas as mulheres que conseguiram quebrar o ciclo da violência, que não é fácil. Só se quebra o ciclo quando há rede de apoio. É uma situação dolorosa e muitas vezes sequer é percebida, tendo em vista a normalização da violência e o machismo estrutural. Infelizmente, muitas mulheres que não denunciam acabam perdendo suas vidas”, frisa.

A inauguração da Sala Lilás em João Pessoa, a primeira do Brasil, acontecerá na sexta-feira, 21, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, do governador da Paraíba, João Azevedo, e demais autoridades.

A sala faz parte das ações do programa Antes que aconteça, criado em 2023, por Daniella, quando presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), do Congresso Nacional.

A sala está localizada dentro da estrutura do Instituto de Polícia Científica (IPC), no bairro do Cristo, em João Pessoa, e vai atender mulheres vítimas de violência doméstica que chegam ao instituto para fazer exame de corpo de delito.