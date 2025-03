Entrega da declaração do IR começa hoje, bancadas estaduais burlam STF com emendas e outras notícias para começar esta segunda-feira.

IMPOSTO DE RENDA

Entrega da declaração do IR 2025 começa nesta 2ª; o que já pode aparecer na pré-preenchida? Modelo que garante entrar na fila de prioridade da restituição será liberado de forma integral em 1º de abril.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Lideranças do centrão evitam adesão formal a anistia após ato de Bolsonaro. Manifestação não reuniu partidos do centro; governistas dizem que evento foi confissão de crimes contra a democracia.

EMENDA PARLAMENTAR

Bancadas estaduais burlam STF, fragmentam emendas e destinam só 20% para obras. Estudo mostra dimensão da individualização da verba por parlamentares, proibida pelo Supremo.

PETROBRAS

Brasil se consolida como exportador de petróleo e Petrobras reforça logística. Em 2024, país vendeu no mercado externo mais da metade de sua produção.

ECONOMIA

Não há garantias de que não haverá recessão nos EUA, afirma secretário do Tesouro. Scott Bessent evita garantir, mas diz que acredita que economia do país seguirá firme.

FILIPINA

Guerra às drogas representou 75% da violência contra civis durante governo Duterte nas Filipinas. Preso na semana passada para ser julgado pelo TPI, ex-líder nacionalizou métodos usados em cidade no sul do país.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump e Putin vão conversar sobre cessar-fogo na Guerra da Ucrânia nesta semana. Reunião acontecerá em meio a negociação por fim do conflito; Zelenski troca comandante do Estado-Maior ucraniano.

CINEMA

Não sou um bom gestor, sou criador, afirma o produtor do premiado ‘Ainda Estou Aqui’. Rodrigo Teixeira, reconhecido dentro e fora do Brasil, tenta superar agora uma crise com credores causada por dívidas.

CINEMA

‘Estou revivendo uma paixão adormecida por um acidente estúpido’, diz Marcelo Rubens Paiva.

JOÃO FONSECA

João Fonseca vence o Challenger de Phoenix e deve chegar ao top 60 da ATP.

CASO VITÓRIA

Perícia aponta que suspeito de matar Vitória seguia adolescente desde o ano passado, diz TV.

CIÊNCIA

Chega à Estação Espacial missão que permitirá volta de astronautas da Starliner à Terra.

VATICANO

Vaticano divulga primeira imagem do papa Francisco durante internação.

*Folhapress