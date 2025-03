Veja os assuntos que ecoam pelo Brasil neste sábado

Reforma tributária acaba com R$ 200 bi de incentivos, verba de Alcolumbre vai a projeto de ONG ligada a seu assessor ​e outras notícias para começar este sábado (15).

ECONOMIA

Reforma tributária acaba com R$ 200 bi de incentivos e deve estimular retorno de empresas a estados ricos. Especialistas apontam que montadoras são candidatas a regressar para locais com mais infraestrutura e proximidade do mercado consumidor.

GOVERNO LULA

Lula diz querer saber quem é ‘pilantra’ que provocou aumento do preço do ovo e promete crédito para puxadinho. Presidente também afirmou que isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 será anunciada na terça (18).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro compara dia seguinte de golpe a brigar com a mulher quando a sogra está em casa. Ex-presidente também voltou a minimizar o 8 de janeiro às vésperas de ato por anistia.

CONGRESSO NACIONAL

Emendas de Alcolumbre de R$ 15 mi bancam programa de ONG ligada a seu assessor. Presidente do Senado nega conflito e diz se orgulhar de garantir recursos para projeto.

GOVERNO LULA

Preços de energia no mercado chegam a quintuplicar com menos chuvas. Valores passam de R$ 343/MWh e pressionam decisão sobre bandeira aplicada ao consumidor.

VIOLÊNCIA

Vice-cônsul da Colômbia é baleada após policial à paisana reagir a assalto em SP. Claudia Ortiz Vaca foi levada ao Hospital Israelita Albert Einstein e seu quadro é estável; dois suspeitos são presos.

AMBIENTE

Gripe aviária se espalha pela Antártida em surto de proporção inédita e causa mortandade de animais. Expedição com participação brasileira detectou o vírus em diversas espécies de aves e focas.

GOVERNO TRUMP

Estados Unidos declaram embaixador da África do Sul ‘persona non grata’. Chefe da diplomacia de Washington diz que Ebrahim Rasool ‘odeia os EUA e Trump’, em novo episódio de atrito entre os países.

*folhapress