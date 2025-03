Lula encontra Zé Dirceu e diz que ele está com ‘cara de candidato’

O presidente Lula disse ao ex-ministro José Dirceu que ele está “com cara de candidato” a deputado federal, em encontro na noite de sexta-feira (14), em São Paulo.

Os dois petistas se cumprimentaram calorosamente na festa de aniversário de 80 anos da ex-prefeita Marta Suplicy, no prédio dela, nos Jardins.

Lula, que estava sentado numa mesa de canto, dirigiu-se a Dirceu, que estava no meio do salão. “Está com a saúde boa”, disse o presidente ao ex-ministro. “A nossa saúde está boa”, respondeu Dirceu.

O ex-ministro pretende retornar à Câmara dos Deputados na eleição do ano que vem e diz que seria uma questão de “justiça histórica”, em referência ao fato de ter sido cassado em 2005, no escândalo do mensalão. “Vou precisar do seu apoio”, disse Dirceu a Lula.

O jantar reuniu diversas lideranças do PT e próximas do governo. Além de Lula e da primeira-dama, Janja, compareceram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde) e Ricardo Lewandowski (Justiça), os deputados federais Rui Falcão (PT), Carlos Zarattini (PT), Guilherme Boulos (PSOL) e Orlando Silva (PC do B), além de deputados estaduais, marqueteiros, advogados e dirigentes petistas.

O presidente foi recebido por Marta e seu marido, o empresário Márcio Toledo, na entrada do edifício e subiram para o apartamento do casal, acompanhados de amigos mais chegados, como Falcão, Haddad e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas.

Lá, tiveram uma conversa sobre governo e o PT. Lula disse que devia uma visita a Marta, que não tinha conseguido fazer desde a eleição municipal de 2024, em que ela foi vice na chapa derrotada de Boulos à Prefeitura de São Paulo.

Depois, no salão, Lula circulou entre convidados e tirou fotos. Em rápida conversa com a Folha, voltou a falar sobre a alta do preço dos ovos, como havia feito mais cedo em Sorocaba. “Eu quero descobrir o culpado pelo aumento. A única que não é culpada é a galinha”, afirmou.

* FÁBIO ZANINI, MÔNICA BERGAMO, LAURA INTRIERI E BRUNO RIBEIRO (FOLHAPRESS)