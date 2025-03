Papa Francisco segue no processo de recuperação de sua saúde

Não há novidades a relatar sobre o quadro clínico do Papa Francisco. A situação permanece estável e, por essa razão, os médicos optaram por não emitir o boletim médico que estava previsto para esta noite.

A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que ressaltou que essa decisão deve ser interpretada como um sinal positivo.

Ao que tudo indica, uma atualização médica será feita amanhã à noite, mas é provável que os boletins se tornem menos frequentes com o tempo, considerando a estabilidade do estado de saúde do Papa.

Além disso, pela manhã, não haverá mais a comunicação sobre como o Santo Padre passou a noite.

A recuperação do Papa é lenta e é necessário tempo para que as melhorias se consolidem, informa ainda a Sala de Imprensa.

No que diz respeito ao seu dia, foi dedicado à oração, além das terapias e fisioterapias respiratória e motora.

