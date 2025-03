Taxista morre e milhares ficam sem luz em SP, inflação de fevereiro é a maior em 22 anos e outras notícias para começar esta quinta-feira (13).

CUVA

Chuva deixa um morto, 169 mil sem luz e provoca caos em São Paulo. Taxista estava em carro atingido por uma árvore na região central, e morreu, segundo Corpo de Bombeiros.

ECONOMIA

Inflação é a maior para fevereiro desde 2003 com pressão da conta de luz. IPCA acelera a 1,31% após fim do bônus de Itaipu; acumulado vai a 5,06% em 12 meses, diz IBGE.

POLÍTICA

Bolsonaro encontra Valdemar após decisão de Moraes e elege 2026 e anistia como prioridade. Ex-presidente e dirigente reuniram integrantes do partido em churrascaria de Brasília.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados resistem a PT e ameaçam implodir acordo de governo com Hugo Motta por vaga em tribunal. PSD, PL e União Brasil têm parlamentares pleiteando cargo em disputa que ocorrerá em 2026.

GOVERNO LULA

Governo prevê corte de R$ 7 bi no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos. Vale-Gás ganha R$ 3 bi; Pé-de-Meia terá solução temporária com R$ 1 bi para atender TCU.

PASSAPORTE

Governo Lula estuda pedido da PF para aumentar taxa para emissão de passaporte. Segundo Ministério da Justiça, não há previsão de conclusão da análise ou estimativas de valores; taxa não é reajustada desde 2015.

GOVERNO LULA

Lula diz que botou ‘mulher bonita’ na articulação para melhorar relação com Congresso. Presidente direcionou fala aos chefes do Congresso, em referência a Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais.

POLÍTICA

Ibaneis cita atropelos de Moraes, mas diz que impeachment de ministro do STF é ‘extremo’ e ‘ideológico’. Governador do DF afirma à Folha de S.Paulo ter compreendido afastamento após 8/1, mas que, com Gonet, teve tranquilidade sobre arquivamento.

ARGENTINA

Torcidas organizadas apoiam aposentados contra Milei, e ato escala para confronto. Tradicional ato das quartas-feiras ganha força e tem repressão policial sob política linha-dura do atual governo da Argentina.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia recebe proposta de cessar-fogo dos EUA com ceticismo. Kremlin espera detalhes do plano, enquanto EUA pressionam Putin com volta de ajuda a Kiev.

IMPOSTO DE RENDA

Programa do Imposto de Renda deixará de existir e dará lugar a aplicativo. Novo app será lançado neste ano, em 1º de abril; PGD ainda pode ser baixado.

VIOLÊNCIA

Explosão interdita parcialmente terminal Pinheiros, em São Paulo. Gate foi acionado e detonou segunda bomba que estava no mesmo pacote deixado em sacola na plataforma; polícia tenta identificar suspeitos.

CRACOLÂNDIA

Cracolândia avança por ciclovia sob o Minhocão, gera queixas de ciclistas, e prefeitura instala grades. Moradores narram brigas constantes e dificuldade de pedalar no espaço; gestão Nunes diz que gradis servem para segurança de pedestres.

TURISMO

Itacaré, na Bahia, cresce como referência para surfistas iniciantes. Praias com condições propícias atraem entusiastas com um perfil mais jovem e aventureiro.

*Folhapress