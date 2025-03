Justiça pune Igreja Universal por conta de danos morais

A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$ 100 mil em indenização por danos morais a um pastor que foi obrigado a se submeter a vasectomia.

Conforme o site Migalhas, o pastor alegou ter sido coagido pela instituição religiosa, que impôs o procedimento como requisito para sua ascensão profissional.

A decisão é da 11ª vara do Trabalho de Fortaleza/CE e foi ratificada pela 3ª turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 7ª região.

*notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

