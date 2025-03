Papa Francisco: radiografia confirma radiologicamente as melhoras

O papa Francisco foi submetido a uma radiografia do tórax. Continua alternando a oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia com a ventilação mecânica não invasiva à noite.

Eis o boletim médico desta quarta-feira, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé:

“A condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável.

A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores.

O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite.

Hoje de manhã, depois de seguir os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia e se dedicou à oração, seguida de fisioterapia motora.

À tarde, depois de participar dos Exercícios Espirituais da Cúria, continuou com a oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória.”

*com informações ascom