Papa Francisco evolui e apresenta “nova melhora”

Nesta terça-feira, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou sobre as condições do papa Francisco: a condição clínica continua estável.

O Pontífice também acompanhou novamente os Exercícios Espirituais por meio de conexão de vídeo na Sala Paulo VI, dedicou-se à oração e recebeu a Eucaristia.

Durante o dia, prosseguiu com as terapias e com a oxigenação de alto fluxo.

Nesta terça-feira, a data marca o 67º aniversário da entrada do Papa Francisco na Companhia de Jesus.

O Papa prosseguiu com os tratamentos prescritos. Durante o dia, continuou a receber oxigenação de alto fluxo por meio de cânulas nasais.

Suas condições estão estáveis e com uma leve melhora.

*com informações ascom