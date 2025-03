Lula: é dever do governo garantir cenário estável para investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (11), da inauguração do Centro Stellantis de Desenvolvimento de Produto e Mobilidade Híbrida-flex, em Betim, Minas Gerais. Segundo Lula, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 274 milhões “para contribuir com essa inovação tecnológica da Stellantis”.

O centro será responsável pelo desenvolvimento de motores a combustão de alta eficiência e por tecnologias de eletrificação de baixa e alta voltagem, para uso em carros elétricos e com motores híbridos. Os investimentos da empresa chegam a R$ 32 bilhões até 2030.

Lula reforçou que é dever do governo garantir estabilidade política e jurídica e dar previsibilidade para a atração de investimentos.

“As pessoas têm que saber o que vai acontecer. É como vocês, se quiserem abrir uma conta num banco, vocês querem ter previsibilidade se esse dinheiro de vocês vai render alguma coisa. Se vocês tiverem informação que vai dar prejuízo, vocês não vão colocar o dinheiro nesse banco, vocês vão procurar outro. Então, é essa coisa que um governo tem que garantir”, disse Lula, em visita ao polo automotivo da Stellantis.

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, endossou que a decisão das empresas de investir depende do ambiente de negócios. “Hoje, encontramos no Brasil um ambiente propício”, disse, citando os marcos regulatórios aprovados no atual governo.

“A indústria automotiva brasileira está crescendo sob inspiração do Mover [Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação], um dos mais abrangentes e completos programa de desenvolvimento setorial do mundo que trouxe previsibilidade e clareza nas decisões de investimentos”, acrescentou Cappellano, destacando o alinhamento da empresa com a nova estrutura de tributação, privilegiando os veículos de baixo carbono.

O Programa Mover visa a descarbonização da frota automotiva do país, por meio de incentivos fiscais e marcos regulatórios para eficiência energética, segurança veicular e metas de redução de emissões de gases de efeito estufa.

O grupo Stellantis controla marcas como Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot.