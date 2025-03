Leitura rápida: veja os assuntos que ecoam pelo Brasil nesta terça-feira

Ex-presidente das Filipinas é preso, Gleisi e Padilha tomam posse, pandemia da Covid deixa legado após cinco anos e outras notícias para começar esta terça-feira (11).

MUNDO

Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, é preso acusado de crimes contra a humanidade. Tribunal Penal Internacional diz que ‘guerra contra as drogas’ supervisionada por político matou milhares de filipinos.

GOVERNO LULA

Gleisi acena a Congresso e Haddad na articulação política após histórico de embates. Nova ministra tomou posse junto a Alexandre Padilha, na Saúde, nesta segunda-feira (10).

COTIDIANO

Nísia diz que sofreu campanha misógina ao se despedir do Ministério da Saúde. Socióloga foi alvo de críticas do centrão e governo durante gestão na Saúde; Padilha tomou posse no comando da pasta,

ATAQUE À DEMOCRACIA

STF condena mais 63 réus pelo 8 de janeiro; total de sentenciados passa de 480. Julgamentos ocorreram em plenário virtual, e tese de Alexandre de Moraes prevaleceu.

CONGRESSO NACIONAL

Bolsonaro aposta em partido de Hugo Motta e Tarcísio para consolidar apoio a PL da Anistia. Lideranças do PP, PSD e União Brasil já calculam ter maioria; ex-presidente buscará dirigente do Republicanos nesta semana para concluir périplo por votos.

ALIMENTAÇÃO

Governo brasileiro tenta ampliar cota de carne para EUA em negociação sobre tarifas. Proposta é elevar volume da proteína bovina vendida aos americanos sem tarifas em troca de possível sobretaxa do etanol.

GOVERNO TRUM

Prisão de estudante de Columbia pró-Palestina é primeira de muitas que virão, diz Donald Trump. Presidente dos EUA afirma que muitos universitários envolvidos em protestos são agitadores pagos que apoiam terroristas.

CORONAVÍRUS

Crianças da pandemia chegam aos 5 anos, e Covid ainda impacta. Nascidos juntos com a crise sanitária viveram restrições na primeira infância, com efeitos na educação, na convivência e nos aniversários.

VIOLÊNCIA

Polícia encontra sangue no porta-malas de carro de suspeito na morte de Vitória. Amostras irão passar por processo de desintoxicação; processo deve demorar de 30 a 40 dias.

DIEGO MARADONA

Argentina começa a julgar equipe médica acusada por morte de Maradona. Justiça diz que equipe de sete profissionais foi negligente e poderia ter evitado morte do ex-jogador.

JUSTIÇA

STF e Porta dos Fundos lançam campanha sobre direitos das mulheres; parceria divide opiniões nas redes sociais.

*folhapress