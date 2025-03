Desembargador ganha R$ 1,4 milhão e reclama da vida de “monge”

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, se queixou em entrevista que a vida dos magistrados no Brasil é permeada por “agruras” financeiras.

Conforme Perri, em entrevista ao ´Estadão´, “a vida de um magistrado é quase como a vida de um monge”.

Ele recebeu, em média, R$ 78 mil por mês no ano passado em indenizações, que são conhecidas como ´penduricalhos´.

A remuneração total do mencionado desembargador, em 2024, foi de R$ 1 milhão e 400 mil.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/se-ajoelhar-tem-reza/