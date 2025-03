Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

3 em cada 10 mulheres atacadas por arma de fogo tinham registro de agressão, STF forma maioria para tornar réus deputados acusados de desvio de emendas, corte de imposto terá impacto reduzido no preço de alimentos e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (9).

Cotidiano

3 em cada 10 mulheres atacadas por armas de fogo tinham registro de agressão. Levantamento do Sou da Paz aponta que número de casos aumentou 23% em 2023.

Supremo

STF tem maioria para tornar réus deputados do PL acusados de desvio em emendas. Denúncia de corrupção passiva foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

Poder

Defesas em trama golpista deixam sem resposta perguntas que vão de minuta a plano de assassinato. Denunciados pela PGR começaram a apresentar defesa prévia ao STF e tentam se desvincular de plano de golpe.

Governo Lula

Lula indica advogada de Gleisi para ministra do STM, a 2ª mulher na história da corte militar. Verônica Sterman já atuou na defesa da ex-presidente do PT e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Inflação

Corte de imposto terá impacto reduzido na arrecadação federal e no preço de alimentos. Levantamento feito pela Folha mostra que, na média, governo deve deixar de arrecadar apenas US$ 168 milhões por mês com a isenção de tributo de importação.

Violência

Polícia Civil prende suspeito de participação na morte de jovem de 17 anos em Cajamar. Homem foi visto por testemunhas perto de onde Vitória Regina de Sousa desapareceu após sair do trabalho.

DIA DAS MULHERES

Marcha do Dia da Mulher na Paulista lembra caso Vitória e protesta contra violência. Adolescente de 17 anos foi morta em Cajamar; ato que reúne movimentos sociais reivindica legalização do aborto e fim da escala 6×1.

Cotidiano

Kim Kataguiri quer proibir a presença de profissionais do sexo nas ruas. Deputado apresentou projeto de lei pra incluir a prostituição em vias públicas na Lei de Contravenções Penais, de 1941.

Mundo

Com decreto sobre FIV, Trump acena a pró-natalistas e irrita aliados antiaborto. Primeiras medidas do republicano sobre direitos reprodutivos são contraditórias e geram reação de entidades.

Ilustrada

Três gravações inéditas de Gal Costa são lançadas no streaming após 53 anos. Cantora interpreta canções de Gilberto Gil, Luiz Melodia e Dorival Caymmi, gravadas em 1972 e até então nunca divulgadas.

Economia

Comandante da Marinha Mercante lutou contra solidão e síndrome de impostora. Daisy da Silva entrou na carreira em alto-mar para ficar por algum tempo e juntar algum dinheiro; isso foi há 22 anos.

YouTube

Paramount vende participação no Porta dos Fundos, que volta a ser independente. Produtora ainda anunciou a saída de Antonio Tabet e Ian SBF, fundadores da companhia.

Clima

Chegada de frente fria não vai exigir casaco, mas deve aliviar calorão e levar chuva a SP e Rio. A partir de segunda (10), fenômeno pode mudar circulação de ventos, o que abre caminho para temperaturas mais baixas.

*folhapress