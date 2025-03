Papa Francisco acompanha Exercícios Espirituais por videoconferência

O Papa Francisco acompanhou do Gemelli, através de vídeo, os exercícios espirituais da Cúria Romana, iniciados esta tarde na Sala Paulo VI e conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade menor capuchinho padre Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente aos participantes.

Pela manhã, recebeu a visita do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra, e participou da missa com quem o assiste nestes dias.

O Papa continuou seu tratamento e a fisioterapia respiratória e motora. A dieta prescrita pelos médicos, que inclui alimentos sólidos, continua.

A situação parece ser estável, com ligeiras melhoras graduais, como relatado no boletim médico de ontem à noite, em um quadro que, no entanto, permanece complexo e que leva os médicos a manter prudentemente o prognóstico reservado.

Hoje à noite, após a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais durante o dia, o Papa voltará à ventilação mecânica não invasiva, conforme planejado.

O boletim médico, que não foi publicado hoje devido à estabilidade do quadro clínico, deve ser divulgado amanhã à noite.

*com informações do Vatican News