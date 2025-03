Leitura rápida: noticias que repercutem pelo Brasil neste sábado

Violência contra mulher em SP é mais comum aos domingos à noite, PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024 e outras notícias para começar este sábado (8).

VIOLÊNCIA

Violência contra a mulher é mais comum aos domingos à noite em SP. Parcela entre 25 e 35 anos é a que mais registra ocorrências; governo afirma que ampliação de políticas públicas contribui para aumento de denúncias.

DIPLOMACIA

Consulesas-gerais driblam machismo e conciliam maternidade para chegar à elite da diplomacia. Pesquisas apontam que mulheres são sub-representadas em cargos de liderança na carreira em relações exteriores.

ECONOMIA

PIB perde ritmo no 4º trimestre e fecha 2024 com alta de 3,4% no acumulado. Economia tem variação positiva de 0,2% de outubro a dezembro, diz IBGE; crescimento anual é o maior desde 2021.

MERCADO

Lula diz que pode tomar ‘atitude drástica’ sobre alimentos, e ministro nega interferência artificial. Presidente sabe que efeitos colaterais de medidas heterodoxas ‘não são bons’, afirma Carlos Fávaro ao comentar declaração de Lula a agricultores em Minas Gerais.

POLÍTICA

Lula vai a reunião do PT fora da agenda e é alertado sobre resistência a Edinho para comando do partido. Em encontro na casa de Gleisi, corrente majoritária critica nome escolhido pelo presidente.

STF

Defesa de Braga Netto diz que Cid foi coagido e mudou versão sobre general. Nulidade da delação é um dos pilares da defesa prévia do general no caso da trama golpista.

GOVERNO MILEI

Buenos Aires enfrenta ‘caos climático’ com apagões no calor e 6 mortos após chuvas. Fenômenos extremos marcam etapa final do verão argentino, e operadora controlada pela Enel não dá conta da demanda.

GOVERNO TRUMP

EUA planejam fechamento de consulados e demissões, incluindo no Brasil. Escritório da embaixada em Belo Horizonte estaria na lista, segundo site; cortes fazem parte de revisão federal de Trump.

MÉXICO

Sheinbaum se fortalece em negociação com Trump e tem alta aprovação no México. Primeira mulher a governar o país, presidente tem evitado confrontos com republicano ao fazer acordos sobre tarifas.

POLÍTICA

Bolsonaro chama mulheres petistas de ‘feias’ e ‘incomíveis’ em vídeo divulgado por Jair Renan. Comentário misógino foi feito em conversa com apoiadores em Angra dos Reis, onde ex-presidente tem casa.

RACISMO

Punição ao racismo esbarra em aspectos culturais na América do Sul, dizem especialistas. Conmebol prevê multa de até R$ 2,3 milhões para clubes cujos torcedores forem flagrados.

CELEBRIDADES

Mulher de Gene Hackman morreu dias antes do ator, afirma investigação. Astro morreu por problemas cardíacos, dizem médicos, e Betsy Arakawa teve síndrome pulmonar em função de hantavírus.

VIOLÊNCIA

Polícia ouve sete testemunhas sobre morte de Vitória e procura sangue em carro. Um dos depoimentos foi o do ex-namorado, cujo pedido de prisão foi negada pela Justiça.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Único ganhador da Mega da Virada que não retirou prêmio tem até o dia 31 para sacar R$ 1,4 milhão. Aposta de Osasco (SP) faz parte de bolão oficial da Caixa; se não for retirado, dinheiro será repassado ao Fies.