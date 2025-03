Papa Francisco segue com quadro estável; fez orações hoje

Nesta sexta-feira, 7 de março, o Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, em Roma, alternou entre descanso e oração.

O Pontífice continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória, e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais.

Nesta manhã, o Papa recolheu-se por cerca de 20 minutos na capela do apartamento no décimo andar do Gemelli para um momento privado de oração.

Durante o dia, também deu continuidade às suas atividades de trabalho.

Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas ainda dentro de um contexto complexo.

*com informações ascom