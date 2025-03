Papa Francisco envia rápida mensagem aos fiéis e religiosos

Antes do início da recitação diária do terço na Praça São Pedro, foi transmitido nesta quinta-feira um áudio com uma saudação do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli.

O pontífice enviou uma mensagem de voz aos fiéis e membros da Cúria Romana reunidos na Praça São Pedro para a oração do Terço, nesta quinta-feira, 6 de março. Em suas palavras, agradeceu pelas preces dedicadas à sua recuperação:

“Agradeço de todo coração as orações pela minha saúde feitas na Praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado”, verbalizou o papa.

Em seguida, o cardeal Ángel Fernández Artime, pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, deu início à oração na Praça São Pedro, unindo-se à súplica pela saúde do Santo Padre, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro.

Sob o olhar da imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, entronizada no adro da Basílica Vaticana, cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, juntamente com centenas de fiéis, rezaram pelo décimo primeiro dia consecutivo a súplica mariana.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, reafirma a fé e a comunhão na intercessão da Virgem pela recuperação do Pontífice.

*Com informações da Ascom

