Na véspera do Dia da Mulher, Bolsonaro chama petistas de “feias” e “incomíveis”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez comentários misóginos contra mulheres petistas durante conversa com apoiadores em Angra dos Reis durante o feriado de Carnaval.

Em vídeo divulgado na quarta-feira (6) pelo seu filho, o vereador Jair Renan (PL), o ex-presidente afirma que as apoiadoras do PT são “feias” e “incomíveis”.

“Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: ‘Nossa, mãe. Incomível'”, afirmou.

O vídeo divulgado por Jair Renan é um chamado “corte” de uma fala mais longa, sem indicar o contexto. Editado, ele ressalta uma segunda vez a fala “incomível” e inclui, por meio de edição, o óculos conhecido como Thug Life, usado com frequência por Bolsonaro para destacar seus ataques a adversários.

A divulgação ocorre dias antes do Dias das Mulheres, comemorado neste sábado (8). Não é possível determinar o dia exato em que a fala ocorreu. No vídeo, Bolsonaro vestia a camisa do clube Nova Iguaçu, que utilizou na última segunda-feira (3) em encontros com apoiadores.

Bolsonaro tem em seu histórico diversas falas misóginas para desqualificar mulheres com quem teve embates. Disse que a deputada Maria do Rosário (PT) “não merece ser estuprada porque é muito feia”.

O ex-presidente já foi condenado a indenizar a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha, por dizer que ela queria “dar um furo a qualquer preço”.

*folhapress