Ex-BBB Juliette Freire é internada às pressas no Rio de Janeiro

Juliette Freire usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para tranquilizar seus seguidores após ter sido internada em um hospital no dia anterior, no Rio de Janeiro.

A cantora já se recupera em casa depois de receber soro e outras medicações. Ela também passou por vários exames a pedido dos médicos.

“Estou 95% boa. Só um desconforto mesmo na barriga, meio inchada, mas não tem enjoo nem disenteria. Também não sinto mais dor”, contou.

A campeã do BBB 21 detalhou o que aconteceu: “Vomitei muito, tive diarreia, uma dor muito forte no peito e nas costas. Minha pressão também abaixou, eu não conseguia nem respirar, uma dor… [estava] suando frio, horrível, horrível… Aí fui pro hospital. Me levaram carregada”, disse.

Juliette relatou que não recebeu um diagnóstico preciso da equipe médica, . “Fiz exames, tomei remédio, soro e, depois de algumas horas, eles me liberaram. Não sei se foi virose, bactéria ou infecção.”

A cantora também comentou que soube de várias reclamações de pacientes com os mesmos sintomas: “Dizem que tem muitas pessoas com isso”, alertou Juliette, que se dividiu entre as festas de Carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda e Salvador.

Ela ainda brincou com as mensagens que andou recebendo por causa da internação: “Engraçados foram os comentários. Metade dizia que passei mal porque estou grávida e a outra metade me esculhambando.”

*ANA CORA LIMA/folhapress